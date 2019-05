Exclusief voor abonnees Kievit dreigt te verdwijnen 29 mei 2019

Voor het derde jaar op rij zijn er nauwelijks jonge kieviten bijgekomen in Vlaanderen. De vogel met de kenmerkende kuif lijkt daarmee "in sneltempo op weg naar de uitgang", meldt Natuurpunt. Uit een rapport van de organisatie blijkt dat slechts één op de tien onderzochte nesten in Vlaams-Brabant succesvol was. Voor een kievit is één jaar met een laag broedsucces geen ramp, zolang dergelijke jaren afgewisseld worden met goede jaren. De voorbije droge winter zorgt er echter voor dat de zwart-witte vogel het voor het derde jaar op rij slecht doet. De kievit is nu al de meest bedreigde landbouwvogel, zowel op de Europese als de Vlaams Rode Lijst. Natuurpunt stelt zijn hoop op het soortbeschermingsplan voor weidevogels, dat de Vlaamse overheid dit jaar opstart. (ND)

