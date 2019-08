Exclusief voor abonnees Kiev-coach onder druk 13 augustus 2019

Hij zat er gisteren een stuk minder relaxed bij dan vorige week in Brugge. Dinamo Kiev-coach Aleksandr Khatskevich, die voor het eerst sinds Sergey Rebrov in mei 2017 als trainer twee matchen op rij verloor met de Oekraïense traditieclub. "De competitie loopt verder, nu richten we ons opnieuw op de Champions League. Dit zijn twee héél andere competities - we moeten de nederlaag van zaterdag tegen Shakhtar snel vergeten." Dinamo verloor met 1-2 van de aartsrivaal en werd in het eigen Olympisch Stadion op alle vlakken overtroffen. Bijgevolg staat Khatskevich, die vorig seizoen wel een reeks van vier gelijke spelen in zes matchen overleefde, onder druk. "De ingesteldheid en de tactiek zullen anders zijn. Misschien spelen we nu wel met twee spitsen. De matchen volgen elkaar snel op, maar zowel aan de fysieke als de mentale conditie van de spelers valt dat niet te zien." (TTV)

