Kiest premier Michel voor Europese lijst?

14 januari 2019

Premier Michel zou overwegen om op 26 mei niet de Waals-Brabantse Kamerlijst, maar de Europese lijst te trekken voor de MR. Dat bevestigen verschillende MR-bronnen aan 'De Standaard'. Dat wil niet zeggen dat Michel geen nationale ambities meer heeft: hij kan perfect opnieuw de regeringsonderhandelingen voeren en nadien eventueel premier worden. Maar als dat niet lukt, hoeft hij niet - zoals zijn PS-voorganger Elio Di Rupo - ongemakkelijk in de Kamer te gaan zetelen. Een zitje in het Europees Parlement is dan aantrekkelijker en past ook meer bij het parcours van Michel als premier. Op de Europese lijst zou zijn nationale populariteit ook meer renderen. Hij zou dan tegenover de PS'er Paul Magnette komen te staan, die steevast de Waalse poppolls aanvoert. Magnette, burgemeester van Charleroi, heeft wel al gezegd dat hij niet zal zetelen. (ARA)

