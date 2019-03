Kiest Pereira (Man United) toch voor Duivels? 08 maart 2019

Andreas Pereira (23) zet de deur op een klein kiertje voor de Rode Duivels. De Belg met Braziliaanse roots heeft voorlopig voor de Goddelijke Kanaries gekozen. "Maar ik heb al één keer met Roberto Martínez over België gesproken", vertelde hij woensdag tegen VTM. "Ik denk erover na. We zullen zien - er is grote twijfel." (VDVJ)