KIES MEE SPELER & SPEELSTER VAN HET JAAR

De mannen zijn op twee wedstrijden van de titelfinales - Maaseik is als eerste geplaatst. Bij de vrouwen spelen Asterix Avo Beveren en Oudegem opnieuw de finales voor de kampioenstitel. Volgende week maandag staan de Volleyproms op het programma. Die vinden dit jaar plaats in hotel Stiemerheide in Genk. Daar worden de laureaten van dit seizoen in de bloemetjes gezet. Iedereen kan zijn stem laten gelden: spelers en speelsters, clubdirigenten, bondsmensen, scheidsrechters en journalisten. Ook u kan meestemmen, vanaf vandaag om 12 uur tot donderdag 12 uur, op hln.be/stemvolley of op www.volleyvlaanderen.be.

