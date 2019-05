Exclusief voor abonnees Kies je partij met... M&M's 27 mei 2019

Cabaretier Karel Declercq uit het West-Vlaamse Izegem trok gisterochtend in een sneeuwwit pak, met hoge hoed en een mand vol M&M-snoepjes naar het stemhokje. Dat deed hij onder het motto 'Say no to blanco', een ludieke actie tegen blanco stemmen. Passanten mochten aan de hand van de kleur van de M&M hun politieke partij kiezen. "Mij stoorde het mateloos dat bij de vorige verkiezingen 11% van de mensen blanco stemde. En dat op het feest van de democratie", zegt hij. Bij de verkiezingen van 1999 dook Declercq op als dioxinekip en ooit kwam hij zelfs verkleed als Guy Verhofstadt en Elio Di Rupo naar het stemhokje. (VDI)

