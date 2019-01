Kielich sterkste belofte 14 januari 2019

Limburger Timo Kielich (19) won het BK bij de beloften. De renner van Steylaerts-777 trok meteen na de start in de aanval en maakte indruk: hij hield het vijf lange ronden vol en won met bijna anderhalve minuut voorsprong. "Op het einde zat ik op de rand van krampen en reed ik nog lek ook", vertelde Kielich. "Even was er paniek, maar ik verloor niet veel tijd."