Kiel quasi uitverkocht voor finale 1B 07 maart 2019

De tickets voor de heenwedstrijd van de promotiefinales in 1B vlogen de voorbije dagen de deur uit. Tribunes 1, 3 en 4 zijn intussen al quasi uitverkocht. Ook het bezoekersvak zal moeiteloos gevuld geraken. Voor de rest van tribune 2 mag Beerschot-Wilrijk voorlopig geen kaartjes verkopen. Een tijdje geleden werd dit stukje van het stadion afgekeurd. Hoewel er intussen opknapwerken gebeurden, gaf de overheid de vakken in kwestie nog niet opnieuw vrij. Mogelijk gebeurt dat vandaag of morgen nog. (KDC)

HLN