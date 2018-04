Kiel nog niet uitverkocht 28 april 2018

In tegenstelling tot de Bosuil twee weken geleden zal het Kiel zondag niet volledig vollopen voor de derby. Beerschot-Wilrijk opent ook vandaag nog de ticketcorner om de laatste kaarten aan de man te kunnen brengen. De oorzaak van de tegenvallende verkoop: er mag slechts één ticket per identiteitskaart aangekocht worden. Bovendien is Beerschot-Wilrijk de enige club waar de fans moesten bijbetalen voor play-off 2. (DPB)

