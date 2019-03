Kidibul volledig in Franse handen 21 maart 2019

00u00 0

Het bekende alcoholvrije drankje Kidibul, dat vooral bij kinderen populair is, wordt voor 100% eigendom van de Gentse jeneverstoker Bruggeman, die op zijn beurt wordt gecontroleerd door de Franse drankengroep La Martiniquaise. De Fransen kochten vier jaar geleden een belang van 25% in Kidibul over van Philippe Stassen, één van de eigenaars van de ciderbrouwer Stassen. De Fransen hebben de voorbije jaren dat belang stelselmatig opgedreven tot 75%. En nu kopen ze het laatste pakketje aandelen over van Philippe Stassen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen