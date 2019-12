Exclusief voor abonnees Kickboksen: Verhoeven wint na blessure Hari 23 december 2019

Wat een anticlimax. Het fel gehypte wereldtitelgevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari draaide zaterdagavond op een sisser uit. De beslissing viel in de derde van maximaal vijf ronden van drie minuten toen Hari geblesseerd raakte. De Nederlandse Marokkaan liep bij een spectaculaire kick een gescheurde enkelband op. Hari stond op het moment dat hij geblesseerd raakte voor in punten. Verhoeven had al twee keer acht tellen gekregen. Een flinke domper voor Hari, die ook in 2016 al geblesseerd moest opgeven tegen zijn rivaal. (VDVJ)