Kiana gaat naar 10de deelname in 'Blokken' 14 januari 2020

De Tiense doctoraatsstudente Kiana Buttiens (25) blijft maar scoren in 'Blokken'. Ook gisteren won ze relatief makkelijk haar negende aflevering, tegen Meerbekenaar Oliver Fabri. Kiana scoorde 900 punten in de voorronde en wist in de finale het achtletterwoord 'rammelen' zonder al te veel moeite te raden. Als Buttiens vanavond en morgen nog weet door te stoten, evenaart ze het record van twaalf deelnames, dat huisarts Ewout Leys anderhalf jaar geleden vestigde.

