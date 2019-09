Exclusief voor abonnees Kiadis Pharma Aandeel van de dag 06 september 2019

Eind augustus werd het aandeel nog verhandeld tegen 4,83 euro. In nauwelijks enkele dagen is het dus een derde meer waard geworden. Een expertengroep beslist dezer dagen of een product van het bedrijf mag worden toegelaten tot de markt.

