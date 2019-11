Exclusief voor abonnees Kherbache voorgedragen als rechter Grondwettelijk Hof 15 november 2019

Sp.a-Kamerlid Yasmine Kherbache wordt door de Kamer voorgedragen als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof bestaat uit zes juristen en zes voormalige parlementsleden met minstens vijf jaar ervaring op de teller. Formeel moet het parlement twee kandidaten voordragen, waaruit de regering dan zal kiezen. De Kamer duidde Kherbache aan als eerste kandidaat, haar partijgenoot Jan Bertels als tweede kandidaat. Yasmine Kherbache is de dochter van een Belgische moeder en een Algerijnse vader en heeft dus de dubbele nationaliteit. In 'Gazet van Antwerpen' liet ze gisteren weten dat ze afstand doet van haar Algerijnse nationaliteit, hoewel dat geen vereiste is voor haar functie.

