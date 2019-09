Exclusief voor abonnees Kherbache (sp.a) wil rechter voor Grondwettelijk Hof worden 24 september 2019

Yasmine Kherbache (47) stelt zich binnen sp.a kandidaat om rechter te worden bij het Grondwettelijk Hof. Dat bestaat uit zes juristen en zes voormalige parlementsleden. Kherbache wil de plaats innemen van gewezen minister van Buitenlandse Zaken Erik Derycke, die eind oktober de pensioenleeftijd van 70 jaar bereikt. Politiek is afgesproken om Derycke, die al bijna twintig jaar rechter is bij het Grondwettelijk Hof, te vervangen door een partijgenoot. "Voor mij is dit een positieve keuze", reageert Kherbache. "Institutionele zaken en complexe rechtsvragen vormen een rode draad doorheen mijn hele loopbaan als advocaat en later ook in de politiek als kabinetschef en parlementslid. Die kennis en ervaring wil ik graag bij het Grondwettelijk Hof inzetten."