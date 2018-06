Khazri inzetbaar bij Tunesië 13 juni 2018

Goed nieuws bij Tunesië, dat gisteren zijn tweede training afwerkte in het basiskamp in Moskou. Sleutelspeler Wahbi Khazri raakt fit voor de WK-opener tegen Engeland, op 18 juni in Volgograd. Bondscoach Nabil Maâlou: "De reden dat hij in de voorbereiding geen enkele match speelde, is omdat hij gespaard moest worden. Wahbi heeft hard gewerkt om opnieuw honderd procent fit te geraken. Tegen Engeland zal hij zeker zijn plaats in de spits opnieuw opeisen. Daar zijn we erg blij om." Khazri - het voorbije seizoen op uitleenbasis bij Stade Rennes - is de valse negen in het 4-3-3-systeem van de Tunesiërs, die op 23 juni tegen de Rode Duivels spelen. (MGA)

