Khachanov stopt Djokovic 05 november 2018

De halve finale tussen Novak Djokovic en Roger Federer, hun 47ste duel, op de Masters in Paris-Bercy, was een beklijvende topper maar toen de Serviër zaterdag met 7-6, 5-7, 7-6 zegevierde na meer dan drie uur toptennis bleek zijn bobijntje helaas ook een beetje af te zijn. Djokovic verloor in de finale van het Masters Series-toernooi met 5-7, 4-6 van Karen Khachanov, de nieuw nummer elf van de wereld. Voor de 22-jarige Rus was het zijn eerste ATP 1000-zege. "Dit is één van mijn grootste titels, één van mijn strafste verwezenlijkingen in mijn carrière, het toernooi winnen tegen de nummer één van de wereld. Dit is misschien niet mijn mooiste toernooizege, en daardoor ben ik ook niet aan het wenen, maar voel ik veel blijdschap." Djokovic, die een reeks van 22 ongeslagen wedstrijden tot een einde zag komen en tevens zijn 33ste ATP 1000-titel door zijn vingers zag glippen, kon zich daar enkel maar bij neerleggen. (FDW)

