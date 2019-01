KFC Diest 12 januari 2019

- Tibo Dierickx is geschorst. Pieter Beckers, Björn Calluy, Seppe Devos en Stef Eyckmans doen wedstrijdritme op bij het B-elftal. Souhail Taqi heeft de loopoefeningen hervat. Dylan Carton zou volgende week weer volledig in orde moeten zijn. Vincent Vergauwen volgt nog steeds een individueel programma. Doelmannen Claes en Helsen zijn nog langere tijd out. Aanwinst Espeso Nunez zit voor het eerst bij de kern. Selectie: Forier, Espeso Nunez, Miri, Odeurs, Buyuk, Ersoy Akyil, Wanyberg, Vandervondelen, Stiers, Rosseels, Depessemier, Mehmet Akyil, Commers, Janssens en Aelen. (OSD)