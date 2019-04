Exclusief voor abonnees Keygnaert scherp gesteld Doldwaas 09 april 2019

00u00 0

Alleen Ruslan Malinovskyi, als hij 's avonds in zijn badkamer voor de spiegel staat, weet oprecht of hij zich bewust was dat hij zijn voet vol in het gezicht van Birger Verstraete plantte.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen