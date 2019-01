Kevin Spacey moet uit buurt slachtoffer blijven 08 januari 2019

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey (59), die gisteren terechtstond voor seksueel misbruik, moet uit de buurt blijven van een voormalig slachtoffer. Het gaat om een jongeman die 18 jaar was op het ogenblik van de feiten. Hij werkte in een restaurant toen Spacey zich aan hem vergreep. De acteur, bekend van 'House of Cards', mag van de rechter "geen direct of indirect contact" hebben met de man. De rechter liet de beklaagde op die voorwaarde vrij na een korte zitting. Spacey had via zijn advocaten gevraagd om weg te mogen blijven van de zitting met als reden dat zijn aanwezigheid "de negatieve publiciteit rond zijn persoon nog zou vergroten", maar de rechter ging daar niet op in. Spacey, gekleed in een donker pak met hemd en das, knikte zwijgend terwijl zijn advocaten instemden met de uitspraak. De zitting duurde amper zes minuten. Er is een nieuwe zitting gepland op 4 maart. Daarop moet Spacey niet aanwezig zijn, maar hij moet wel telefonisch bereikbaar blijven voor het geval er vragen rijzen.

