Kevin Janssens drastisch verdikt (maar hij heeft een goede reden) 22 augustus 2018

00u00 0

Kevin Janssens (38) heeft heel wat over voor een film, en dat bewijst hij met... zijn buik(je). Voor zijn rol in 'De Patrick' - waarvoor hij nu aan het draaien is - kwam hij heel wat kilo's bij, zo was te zien op Pukkelpop, waar de acteur even langskwam. "De regisseur vroeg me of ik wilde verdikken. Als ik mijn eigen lichaam niet meer zou herkennen, kon ik gemakkelijker 'de Patrick' worden", legt Kevin uit. "En dat heeft gewerkt."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN