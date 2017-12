Kevin Janssens draait film met Jean-Claude Van Damme 00u00 0

Kevin Janssens heeft een mooi kerstcadeau gekregen: een filmproject met Jean-Claude Van Damme. Dat kondigde hij aan op Instagram. "Ik kijk er heel erg naar uit om met deze kerel samen te werken", postte Janssens bij een foto van de bekende spierbundel. De opnames gaan van start in het voorjaar van 2018. Maar om welke film het gaat en welke rol Kevin speelt, is niet duidelijk. Wel weten we dat de regisseur de Fransman Julien Leclercq is. Hij maakte eerder al vier Franse actiefilms en het was ook hij die het nieuws aankondigde, waarna Kevin zijn bericht deelde. Leclercq vermeldde nog een pak Franse acteurs in zijn bericht, maar ook de West-Vlaamse acteur Sam Louwyck, bekend van 'Eigen Kweek'. Van Damme zelf liet nog niet van zich horen. (MVO)

