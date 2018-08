Kevin "Hij doet me denken aan ons vroeger" HOE KIJKEN DE BORLÉES nAAR HUN OPKOMENDE COLLEGA? 29 augustus 2018

Kevin Borlée zag al veel atleten komen en gaan bij de Belgian Tornados, zegt hij, en op zich verandert de komst van Jonathan Sacoor niets aan hun manier van trainen: professioneel. "Jonathan doet me aan ons denken toen wij 18-19 jaar waren", vertelt de vice-Europese kampioen op de 400m. "Hij luistert goed, volgt de richtlijnen, doet wat hij moet doen en is ambitieus. Dat maakt dat hij zich makkelijk en snel in het team kon integreren. Het was plezant om te horen dat wij vroeger zijn grote voorbeeld waren en dat hij na al die jaren nu de Memorial zelf kan lopen." Wat de toekomst voor Sacoor in petto heeft, aan die prognose waagt Kevin Borlée zich niet. "Ik kan alleen zeggen dat hij een groot potentieel heeft. Hij heeft het geluk dat hij met een ervaren coach en atleten kan werken. Maar je weet nooit wat er komt. Hij mag vooral niet panikeren als hij eens een jaar zijn doelen niet bereikt." (VH)

