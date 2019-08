Exclusief voor abonnees Kevin & Dries leren spelertjes Nederlands met memoryspel 22 augustus 2019

Kevin De Bruyne en Dries Mertens strooien niet alleen graag met assists en doelpunten, ze houden ook van een spelletje memory. De Rode Duivels promoten een speldoos waarmee jonge voetballertjes Nederlands kunnen leren. "Voetbalclubs trekken een divers publiek aan qua herkomst en cultuur, maar ook op het vlak van taal. Met dit spel willen we jonge spelertjes de belangrijkste voetbaltermen bijbrengen in het Nederlands", zegt Cindy Van Dijck van vzw de Rand, die de kaartjes uitbrengt in samenwerking met de voetbalbond. Het memoryspel is niet alleen bedoeld voor clubs, maar ook voor verenigingen die sportstages organiseren en zal ook geleend kunnen worden in een aantal bibliotheken. (BKH)

