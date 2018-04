Keuzedividend Quest for Growth valt in de smaak 18 april 2018

Iets meer dan de helft (53%) van de aandeelhouders van Quest for Growth heeft ervoor gekozen zijn dividend in nieuwe aandelen te laten uitbetalen. Het was de eerste keer dat ze konden kiezen tussen uitbetaling in cash of nieuwe aandelen. Per vijf bestaande kon er ingetekend worden op één nieuw, voor 7 euro per stuk. Het resterende bedrag zou alsnog in cash uitbetaald worden. En die optie viel in de smaak. De Leuvense investeringsgroep kan zo 11,3 miljoen euro meer bijhouden dan het geval was geweest als iedereen voor cash had gekozen. Quest for Growth keert een brutodividend van 1,54 euro per aandeel uit. Het grootste deel van die winstuitkering is onbelast. Aandeelhouders houden zo netto 1,52 euro over. Zowel de dividenden in cash als de nieuwe aandelen verschenen gisteren op de (effecten)rekeningen van de eigenaars. Het recht op een dividend ging begin deze maand al van de koers af.

