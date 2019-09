Exclusief voor abonnees Keuze zat voor Bölöni Antwerp 10 september 2019

Luciano D'Onofrio sloeg nog genadeloos toe op de laatste dag van de transferperiode. Bölöni kan voortaan uit een waaier aan opties kiezen. Vooral offensief is de weelde groot. Spelers als Coopman en Baby zullen uit hun pijp moeten komen om nog aan speelminuten te raken. Er zijn nu ook waardige alternatieven voor Mbokani. Lamkel Zé kan echt naar de bank of de tribune als hij zich opnieuw misdraagt. Op het middenveld zijn er meerdere driehoeken mogelijk, alleen is Haroun de enige echte 6. Sportief gezien is het niet onlogisch dat hij niet naar Gent mocht. Achterin is de linksachter misschien de enige positie waar Antwerp geen écht passend alternatief heeft. Voorts kan het met de huidige kern zelfs een te duchten schaduwelftal vormen. Bölöni zal wekelijks spelers met behoorlijk wat verdienste op de tribune moet zetten. (SJH)

