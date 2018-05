Keuringscentra gaan roetfilterfraude opsporen 23 mei 2018

Autokeuringscentra zullen voortaan roetfilfterfraude opsporen aan de hand van praktijktesten. Dat is gisteren tijdens een overleg tussen de gewesten beslist. Er wordt nog gewerkt aan de modaliteiten en financiering van deze testen. Jaarlijks raken tienduizenden dieselauto's, waarvan de roetfilter illegaal is weggehaald, toch door de autokeuring. In plaats van een kapotte roetfilter te herstellen, haalt een aantal garages deze immers weg, om te vervangen door een lege behuizing. Momenteel is het nochtans bijna onmogelijk om zonder roetfilter de Europese uitstootnormen te halen - zo stoot de wagen immers veel meer roet en fijnstof uit. Mobiliteitsorganisatie VAB riep de overheid op om versneld werk te maken van een meer doeltreffende autokeuring.

