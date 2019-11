Exclusief voor abonnees Keuring autolichten wordt strenger 13 november 2019

Eén defect achterlicht, kapot remlichtlampje of niet-knipperende richtingaanwijzer: het zal in de autokeuring niet langer door de vingers worden gezien. Geeft het blauwe dashboardlampje de werking van de grootlichtkoplampen - de 'phares' - niet aan, dan is dat eveneens goed voor een rood schouwingsbewijs, en dus een herkeuring. Net als een afwijkende knipperfrequentie van de richtingaanwijzers, trouwens. Om de verkeersveiligheid te verhogen gaan de Vlaamse autokeuringscentra, conform een Europese richtlijn, een aantal gebreken aan de autolichten en reflectoren vanaf 1 december strenger beoordelen. Om een herkeuring te vermijden, dienen álle autolichten feilloos te functioneren. Er wordt wel een overgangsperiode van één jaar voorzien. Pas vanaf 1 december 2020 zal een defect lampje effectief tot een 'rode kaart' leiden. (SPK)

