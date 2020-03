Exclusief voor abonnees Keukenprins en -prinses 05 maart 2020

Prei, wortelen en een bouillonblokje: zo maken ook Britse royals soep. Even helemaal weg van Londen, waar de Megxit nog altijd het koninklijk nieuws beheerst, brengen prins William en zijn echtgenote Kate momenteel hun eerste bezoek aan Ierland. In een centrum waar kinderen met een moeilijke thuissituatie even op adem kunnen komen, kookten de hertog en hertogin van Cambridge gisteren soep. Toen William in de koelkast maar één stammetje prei vond, haastten hij en zijn echtgenote zich naar de winkel voor extra ingrediënten. Een kwartier later stonden de twee alweer groenten te snijden.

