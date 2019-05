Exclusief voor abonnees Keuken-Planck Professor PI 01 juni 2019

00u00 0

Op woensdag 5 juni is er op de campus Odisee, nabij het station van Schaarbeek, een STEM-dag. Het letterwoord staat voor 'Science, Technology, Engineering and Mathematics' en dus ook voor wiskunde. Dirk Frimout is eregast en het thema van de dag is dan ook 'Ruimte voor STEM'. Toch gaan niet alle activiteiten over de bouw van een telescoop of het bedenken samen met leerlingen van een experiment in de ruimte, want er is bijvoorbeeld ook een workshop over de vraag: 'leeft een appel?' (www.stemvoorleerkrachten.be; gratis na inschrijving). Die dag wisselen leerkrachten dus ideeën uit.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis