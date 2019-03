Exclusief voor abonnees Keukeleire met schrik vrij na spectaculaire val 28 maart 2019

Even hielden ze hun adem in bij Lotto-Soudal. Bij een plotse wegversmalling op vijf kilometer van de streep sloeg een renner van Israel Cycling Academy onderuit. Die nam onder meer Jens Keukeleire mee en zette een half peloton te voet. De 30-jarige Bruggeling kwam pal op zijn hoofd terecht en bleef even groggy zitten. Neen toch, niet wéér? Zou de ploeg er na Wallays en De Buyst een derde belangrijke pion voor de voorjaarsklassiekers bij inschieten? Een simpel hoofdknikje werkte verlossend. Alles oké. "Ik heb vooral last van mijn nek nu, dat blijft nog even afwachten", gaf Keukeleire na afloop mee. "Vrijdag was ik sowieso niet voorzien voor Harelbeke, dat schenkt me dus nog wat extra rust. Normaal gezien raak ik wel fit voor Gent-Wevelgem." (JDK)

