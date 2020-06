Exclusief voor abonnees Keukeleire liep covid-19 op 05 juni 2020

Jens Keukeleire (31) testte half maart positief op Covid-19. Dat vertelde de renner van EF Pro Cycling aan Sporza. "De lockdown was toen ongeveer begonnen. Ik kreeg vooral af te rekenen met koorts. Voor de rest had ik geen specifieke symptomen zoals geur- of smaakverlies. Maar het virus had me wel goed te pakken. Ik was vermoeid en heb lang gevoeld dat er iets in mijn lichaam zat dat niet normaal was." Keukeleire deed het even rustig aan. "Een tweetal weken geleden liet ik mijn bloed controleren en testte ik positief op antistoffen. Ook de extra hart- en longtests waren goed. Ik heb mijn conditie niet kunnen onderhouden op het niveau dat ik had. Maar mijn lichaam reageert weer normaal en dus kan ik binnenkort weer met een gerust hart koersen. Blij vooral dat ik er niets aan heb overgehouden." (JDK)

