Keukeleire haakt af voor E3 23 maart 2018

Jens Keukeleire (29) start niet in de E3 Harelbeke. De West-Vlaming voelt zich niet goed. "We weten niet wat er precies aan de hand is", zegt ploegleider Herman Frison. "Mogelijk zijn dit de naweeën van zijn val in Milaan-Sanremo. Of misschien is hij ziek aan het worden. De ploegdokter heeft een bloedstaal genomen zodat we verder kunnen onderzoeken wat er aan de hand is." Keukeleire wordt vandaag vervangen door Frederik Frison. Uiteraard staat er ook nog voor zondag in Gent-Wevelgem een vraagteken achter zijn naam. (BA)