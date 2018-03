Keukeleire beslist vandaag over Gent-Wevelgem 24 maart 2018

Het is niet zeker of Lotto-Soudal Jens Keukeleire kan recupereren voor Gent-Wevelgem. De West-Vlaming voelde zich gisteren nog steeds ziek en startte een antibioticakuur op. Vandaag beslist hij of hij zondag in Deinze aan de start verschijnt. "Donderdag werd een bloedstaal genomen. De uitslag is niet van die aard om deelname aan Gent-Wevelgem al meteen uit te sluiten. Dus volgen we de situatie op de voet en schuiven we de beslissing nog even voor ons uit", zegt persverantwoordelijke Arne Houtekier. Keukeleire werd vorig jaar tweede in Gent-Wevelgem, na Greg Van Avermaet. (JDK)