Ketnet werkt aan '#LikeMe'-winterspecials 07 juli 2020

De fans van '#LikeMe' hebben iets om naar uit te kijken: er komen in de kerstvakantie winterspecials van de Ketnetreeks, met nieuwe liedjes en verhalen. Die worden opgenomen in een kleine bubbel. Tegelijk is er ook minder heuglijk nieuws. Zo worden de opnames van het derde seizoen uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de afleveringen pas in 2022 te zien zullen zijn. "Om nieuwe afleveringen op te nemen zijn veel acteurs, figuranten en dansers nodig, die in klaslokalen en schoolgangen worden samengebracht. Dat is met de coronamaatregelen niet mogelijk", klinkt het bij de makers.

