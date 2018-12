Ketnet kiest Kinderwoord van het Jaar 'Chill', 'dissen' of 'boeie'? 11 december 2018

'Dissen', 'cringe', 'boeie', 'chill' en 'lit'. Dat zijn de vijf woorden die genomineerd zijn voor de verkiezing van Kinderwoord van het Jaar 2018. Het initiatief van Ketnet, Van Dale en 'De Jommekeskrant' gaat voor de achtste keer op rij op zoek naar het favoriete woord van onze jeugd. Nog tot zondag kan je stemmen op ketnet.be. Een mondje jeugdtaal voor dummies vertaalt zich als volgt: 'chill' is een cooler synoniem voor rustig of 'op het gemak'. Iemand 'dissen' is hetzelfde als iemand belachelijk maken. Roept een kind 'cringe', dan vindt hij of zij iets gênant. Wie 'boeie' zegt, maakt duidelijk dat iets hem of haar niet echt veel kan schelen. 'Lit' is synoniem voor geweldig. Maandag wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens 'Karrewiet' om 17.55 uur op Ketnet.

