Ketnet-figurant regelt als SS'er verkeer in Joodse wijk 10 maart 2020

Een onbehaaglijk beeld, zondagmiddag in de Joodse wijk van Antwerpen. Een man in een SS-uniform stond daar het verkeer te regelen. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek het om opnames voor een nieuwe Ketnet-serie over de Tweede Wereldoorlog te gaan. "De opnames liepen vertraging op en in een poging om het vooruit te laten gaan, probeerde een figurant aanwijzingen te geven voor het aankomende verkeer", klinkt het aan de Reyerslaan. "Hij had op dat moment zijn SS-uniform aan. Wij begrijpen dat het vreemd en ongelukkig overkwam, maar verzekeren dat dit gebeurde met de beste bedoelingen."