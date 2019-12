Exclusief voor abonnees Ketnet en Radio 2 brengen De Warmste Week naar Ieper 19 december 2019

Tijdens de Warmste Week trekken Ketnet Brandt Weer en Radio 2 het land rond. Gisteren hielden ze halt in Ieper. Op de Grote Markt begon rond 15.30 uur een optreden met de cast van Ketnet Musical Knock-out. Daarna was er een concert van Clouseau en tenslotte werd plaats gemaakt voor #LikeMe in concert.

