Ketens kopen onze tandartsen op 12 maart 2018

00u00 0

Individuele tandartspraktijken worden steeds vaker opgekocht door buitenlandse ketens. Zo telt het Nederlandse DentConnect, dat minder dan een jaar geleden naar ons land kwam, hier intussen al twaalf praktijken. Tegen het einde van het jaar moeten dat er 20 zijn. Ook de Zwitserse keten Colosseum Dental, de grootste in Europa, komt binnenkort naar hier. Achter de keten zit Jacobs Holding, ook bekend van de chocoladeproducent Barry Callebaut. Volgens Patrick De Maeseneire, de Belgische CEO van Jacobs Holding en voorzitter van Colosseum Dental is de consolidatie nog maar net begonnen. In Finland werkt al één op de drie tandartsen voor een keten. In België is dat voorlopig slechts 5%, "maar dat aantal dikt aan", benadrukt het Verbond van Vlaamse Tandartsen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN