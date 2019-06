Exclusief voor abonnees Kersvers Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V) zit vast in lift en mist bijna eedaflegging 19 juni 2019

00u00 0

"Ik had met mijn man, mijn medewerker en ouders geluncht en ging netjes op tijd naar de plenaire zitting voor mijn eedaflegging. Maar dat was zonder de haperende lift van het Vlaams Parlement gerekend", vertelt het opgeluchte 41-jarige parlementslid voor CD&V, Vera Jans uit Lanaken. "Ik kon via de alarmknop aangeven welke lift het was. Maar omdat ik mijn eed tijdig moest afleggen, kon men niet wachten op de firma die moest komen en heeft men de deuren opengebroken. Gelukkig startte de plenaire vergadering enkele minuutjes later en kon ik nog op tijd mijn eed afleggen", zegt Jans. 'Of ik bang was? Neen, alleen wat nerveus om mijn eedaflegging te missen. Gelukkig kon ik Herman Decroo nog tijdig op de hoogte brengen." (DSS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis