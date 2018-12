Kerststronk voor slachtoffers waterlek 26 december 2018

00u00 0

Het gemeentebestuur van Denderleeuw heeft een kerststronk afgegeven aan de vijf bewoners die afgelopen weekend te maken kregen met een groot waterlek. Net voor de feestdagen kwam dat natuurlijk slecht uit, dus kwam de gemeente maandagochtend taarten afgeven om het leed wat te verzachten. Twee bewoners zijn alweer thuis en verwarmen zich met elektrische vuren, de andere bewoners verblijven bij familie of in een noodwoning. "Dit is een zeer mooi gebaar. Ondanks de problemen blijven we lachen en appreciëren we wat de gemeente doet voor ons", zeggen Greta Francois en Jean-Pierre Vetsuypens. (KBD)