Kerstolifantje meteen goed voor 5.000 bezoekers

Het is een uit de kluiten gewassen kerstekindje, dat maandag ter wereld kwam in Planckendael. Het olifantje - een meisje van 85 kilo -leidde gisteren meteen tot een enorme bezoekerstoeloop. Vanaf 15 uur konden abonnees en personeelsleden het gaan bewonderen, en rond 17 uur waren er al zo'n 5.000 bezoekers geteld. Het park bleef uitzonderlijk tot 21 uur open om alle abonnees op kraambezoek te laten gaan. Vanaf vandaag kan iedereen het kalfje bewonderen, tenzij de hoogzwangere Kai Mook plots ook zou bevallen. Dan sluit de olifantentempel weer even de deuren. (WVK)

