Kerstmis 24 december 2018

Meer dan 2.000 jaar geleden, op een koude winternacht, werd een kind geboren, een redder op aarde gebracht. Een gebeurtenis die tot op heden, jaar na jaar wordt gevierd. Waarbij huizen, ganse steden met lichtjes worden versierd. In deze donkere periode van het jaar schenkt Kerstmis ons wat licht. Het brengt mensen dichter bijeen, er komt weer een nieuw jaar in zicht. Het is een tijd van stilstaan, met de familie gezellig bijeen. Waarbij eens dient gedacht aan mensen heel alleen. Binnenkort worden er weer wensen de wereld in gestuurd. Via een sms of multimedia. Kom ook eens naar buiten en wens een onbekende goeiedag. Zodat het voor de eenzamen ook een prettig Nieuwjaar wezen mag. Al was het maar een knikje met het hoofd of een opgestoken hand. Het kost geen geld en je wordt zelf door warmte overmand. Al heeft ieder wel menig Facebook-vriend in deze digitale tijd. Er is, meer dan je denkt, iemand die aan eenzaamheid lijdt. Sluit je computer en smartphone af en ga naar buiten. Ontdek wat er naast je gebeurt in plaats van je op te sluiten. Ook al ben je niet gelovig, heb je je eigen gedacht. Sta er even bij stil, tijdens de wonderbare kerstnacht. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

Carine en Noël

