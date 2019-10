Exclusief voor abonnees Kerstmarkt verspreid over twee weekends 09 oktober 2019

00u00 0

De kerstmarkt in Deinze zal voor de eerste keer verspreid zijn over twee weekends. De stad Deinze is momenteel op zoek naar handelaren of verenigingen die op 14 en 15 of op 21 en 22 december een kerstchalet willen uitbaten. Inschrijven kan tot donderdag 24 oktober via www.deinze.be/kerstmarkt.

