Exclusief voor abonnees Kerstman Kylian signeert tijdens de match 23 december 2019

00u00 0

Kerstmis kwam vroeg bij PSG. Met dank aan zijn fenomeen Kylian Mbappé. Niet zijn twee goals in de 4-1-zege tegen Amiens waren het gespreksonderwerp, wel zijn gouden hart. Toen er in de slotfase een jonge fan met kerstmuts het veld opliep, hield Mbappé de stewards af. Vervolgens begeleidde de spits het jongetje - in tranen - naar de zijlijn en signeerde hij zijn biografie. Om de hartverwarmende ontmoeting af te sluiten met een warme knuffel. Het Parc des Princes viel nóg meer in zwijm voor zijn superster. Ook na de match deelde Mbappé overigens nog cadeautjes uit. PSG had namelijk 200 kinderen uitgenodigd om de match bij te wonen en achteraf hun grote helden te ontmoeten. De verbazing was dan ook groot toen achter de grote witte baard van de Kerstman de goalgetter schuilde. (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis