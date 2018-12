Kerstkoetscrash in Duitsland: 20 gewonden 26 december 2018

In het Duitse dorpje Pfronten, in de deelstaat Beieren, zijn gisteren 20 gewonden gevallen toen twee kerstkoetsen er tegen elkaar botsten. Met Kerstmis is het traditie in het dorpje dat er een rit met paardenkoetsen gemaakt wordt. Bij een gesloten spoorwegovergang ging het mis. De eerste koets stopte nog, maar de paarden van het rijtuig erachter sloegen op hol, waardoor de koets tegen het eerste exemplaar botste. De meeste slachtoffers waren lichtgewond, maar één persoon moest met een helikopter afgevoerd worden en een tweede zou ook zwaargewond geraakt zijn.