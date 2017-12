Kerstkindje Oceana geboren onder water 00u00 0

In het West-Vlaamse Beernem bij Brugge is op kerstdag Oceana geboren. Een bijzonder kerstkindje, want ze kwam thuis in bad ter wereld. De onderwatergeboorte was gepland, maar er moesten wel een tijdje op gewacht worden. "Oceana was eigenlijk voorzien voor 17 december, maar ze besloot om pas op kerstdag te komen", glimlacht mama Sharon Vanneuville (32). Bij de geboorte kreeg Sharon assistentie van een vroedvrouw en haar huisarts. "Zelfs al was de onderwatergeboorte niet gelukt, dan zouden we haar nog Oceana genoemd hebben. Maar dit is perfect." (BHT)

