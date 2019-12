Exclusief voor abonnees Kerstfeest mét cadeaus 17 december 2019

Real Madrid hield gisteren zijn kerstdiner. Voorzitter Florentino Pérez (op foto boven met Courtois) trakteerde zijn spelers op een etentje in de 'presidential box' van Santiago Bernabéu. Eerder op de dag kregen Hazard en co al een cadeautje: de spelers mochten immers hun nieuwe 'bedrijfswagen' in ontvangst nemen.

