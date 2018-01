Kerstboomverbranding 00u00 0

Op zaterdag 20 januari organiseert de Oud-scouts van Gits opnieuw een kerstboomverbranding. Iedereen is vanaf 18 uur welkom op domein 't Cringhene in Gits. Wie zijn gebruikte kerstboom ondertussen kwijt wil, kan die sinds kort afleveren bij een van de ophaalpunten in de gemeente. Er zijn verzamelplaatsen voorzien in de Lindewijk en in Bergdal in Gits en op de Rodenbachwijk in Hooglede. Ook op de containerparken van zowel Hooglede als Gits kun je je kerstbomen kwijt. (SVR)