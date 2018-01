Kerstboom recycleren? Breng hem naar 'opvangweide' 00u00 0

Vindt u het ook zonde om die mooie kerstboom na het weekend mee te geven met de gemeentelijke ophaaldiensten? Een school in Zele heeft iets gevonden op die pijnlijke verspilling. Vanaf maandag kunnen inwoners van de Oost-Vlaamse gemeente (en daarbuiten) hun afgedankte spar afgeven bij het technisch atheneum GO! Talent. De leerlingen van de opleiding Groen- en Tuinbeheer zullen uw boom labelen en hem vervolgens op een terrein achter de school herplanten. Een jaar lang wordt hij gratis onderhouden, zodat u hem tegen volgende kerst weer kan oppikken. Al kan de school natuurlijk niet garanderen dat elke boom het haalt. "Dat hangt van verschillende factoren af. Zijn de wortels groot genoeg? En kreeg hij in huis voldoende water?", zegt bedenker Hans Maes. "We willen onze leerlingen met dit project ecologisch leren omgaan met materialen." (KBD)

